Вёрстка и создание веб приложений с кроссбраузерным валидным кодом. HTML5/CSS3, BEM, Webpack, SCSS, Native JavaScript,React
Работая со мной вы:
- Экономите деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания.
- Нервы. Если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и затрат!
Для меня главное и важно чтобы клиент остался доволен!
Ответственность:
- всегда на связи
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по проекту
Вид деятельности :
- Кроссбраузерная вёрстка, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка проектов
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, SASS, Flexbox, BEM, React
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: vitala89