Вёрстка и создание веб приложений с кроссбраузерным валидным кодом. HTML5/CSS3, BEM, Webpack, SCSS, Native JavaScript,React

Работая со мной вы:

Экономите деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Время на написание технического задания.

на написание технического задания. Нервы. Если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и затрат!

. В течение месяца после передачи архива я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Для меня главное и важно чтобы клиент остался доволен!

Ответственность:

- всегда на связи

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по проекту

Вид деятельности :

- Кроссбраузерная вёрстка, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка проектов

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, SASS, Flexbox, BEM, React

Связь: