Настройка контекстной рекламы Яндекс директ, Google Adwords, YouTube.
Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Adwords.
Подробности на сайте: http://1videoseo.ru/nastroyka-kontekstnoy-reklamyi-google-adwords
- Рост Ваших продаж.
- Уменьшение стоимости одной продажи.
- Высокий возврат вложенных инвестиций % ROI
- Снижение расходов на контекстную рекламу.
- Оптимизация уже действующих рекламной кампании.
- Ведение рекламной кампании.
- 24 часа / 7 дней в неделю - бесплатная поддержка.
- 100% гарантия увеличения CTR.
- Предоставляю отчеты о проделанной работе и о потраченных деньгах
- Анализ Яндекс Метрики на сайте.
- Ручной подбор ключевиков.
- Глубокий сбор минус слов.
- Установка UTM меток.
- Ведения кампании на вашем аккаунте.
- Ежедневное отслеживание Вашей рекламной кампании.
- Слежение за ставками, оптимизация обьявлений и конверсий.
- Редактирование неэффективных ключевых фраз и минус слов.
- Визитка и быстрые ссылки включены.
- Ведение и управление рекламными кампаниями.
- Маркетинговое исследование рынка.
- Опыт разработки более 700 успешных кампаний.
Контекстная реклама
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от $50от 1 дня
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