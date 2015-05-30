vitalij71

Виталий Сапожников vitalij71

 
53 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Настройка контекстной рекламы Яндекс директ, Google Adwords, YouTube.

Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Adwords.

Подробности на сайте: http://1videoseo.ru/nastroyka-kontekstnoy-reklamyi-google-adwords

  • Рост Ваших продаж.
  • Уменьшение стоимости одной продажи.
  • Высокий возврат вложенных инвестиций % ROI
  • Снижение расходов на контекстную рекламу.
  • Оптимизация уже действующих рекламной кампании.
  • Ведение рекламной кампании.
  • 24 часа / 7 дней в неделю - бесплатная поддержка.
  • 100% гарантия увеличения CTR.
  • Предоставляю отчеты о проделанной работе и о потраченных деньгах
  • Анализ Яндекс Метрики на сайте.
  • Ручной подбор ключевиков.
  • Глубокий сбор минус слов.
  • Установка UTM меток.
  • Ведения кампании на вашем аккаунте.
  • Ежедневное отслеживание Вашей рекламной кампании.
  • Слежение за ставками, оптимизация обьявлений и конверсий.
  • Редактирование неэффективных ключевых фраз и минус слов.
  • Визитка и быстрые ссылки включены.
  • Ведение и управление рекламными кампаниями.
  • Маркетинговое исследование рынка.
  • Опыт разработки  более 700 успешных кампаний.
Контекстная реклама
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$10/час
от $50от 1 дня
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