vitalinaromanenk

Виталина Романенко vitalinaromanenkvitalinaromanenk
23 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Привет, я сейчас осваиваю тему продвижения в Instagram. Обучаюсь на курсе у @vlad_yasko - у него самое масштабное инстаграм-агентство Brand U! Мне н
Привет, я сейчас осваиваю тему продвижения в Instagram. Обучаюсьна курсе у @vlad_yasko - у него самое масштабное инстаграм-агентство BrandU!
Мне нужно учиться на реальном проекте. Мое предложение: я бесплатнона протяжении 1,5 месяцев буду продвигать ваш аккаунт: поработаю над контентом,
фото, текстами, буду его вести, подключу механики привлечения подписчиков и
настрою рекламу.
Как результат, у вас могут появиться потенциальные клиенты ипродажи. В противном случае - вы ничего не теряете.
От вас требуется только:
- Дать свое согласие
- Передать мне логин и пароль
- Отвечать на мои вопросы/предоставить на съемку товар или дать фото
- Выделить на рекламу от $50, когда это будет нужно. Эти деньги вы платите самому Инстаграму (Фэйсбуку),
а не мне в карман.
товар/услуга
- до 2000 подписчиков
- чистая прибыль не менее10 доларов с товара/услуги
- готовность выделить на рекламный бюджет от 50 доларов