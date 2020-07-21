vitalinaromanenk

Виталина Романенко vitalinaromanenk

 
23 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Привет, я сейчас осваиваю тему продвижения в Instagram. Обучаюсь на курсе у @vlad_yasko - у него самое масштабное инстаграм-агентство Brand U! Мне н

Привет, я сейчас осваиваю тему продвижения в Instagram. Обучаюсьна курсе у @vlad_yasko - у него самое масштабное инстаграм-агентство BrandU! 

Мне нужно учиться на реальном проекте. Мое предложение: я бесплатнона протяжении 1,5 месяцев буду продвигать ваш аккаунт: поработаю над контентом,

фото, текстами, буду его вести, подключу механики привлечения подписчиков и

настрою рекламу.

 

Как результат, у вас могут появиться потенциальные клиенты ипродажи. В противном случае - вы ничего не теряете. 

 

От вас требуется только: 

  • Дать свое согласие
  • Передать мне логин и пароль
  • Отвечать на мои вопросы/предоставить на съемку товар или дать фото
  • Выделить на рекламу от $50, когда это будет нужно. Эти деньги вы платите самому Инстаграму (Фэйсбуку),

    а не мне в карман.

Требования к бесплатномуклиенту

товар/услуга

- до 2000 подписчиков

- чистая прибыль не менее10 доларов с товара/услуги

- готовность выделить на рекламный бюджет от 50 доларов

 