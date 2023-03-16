Все что мы видим - можно реализовать.
Добрый день!
Беру заказы которые в состоянии сделать, правки делаю абсолютно бесплатно.
Мое мнение:
- заказчик всегда имеет связь со мной
- задания должно быть в оговорённый срок.
- никаких предоплат.
Я верстальщик с небольшим опытом работы, долго учился верстать сайты освоил html5, css3, flex-box стараюсь работать по методологии БЕМ. В данный момент изучаю JS.
Контакты:
viber: +380660182857
E-mail: [email protected]
Портфолио
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