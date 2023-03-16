Все что мы видим - можно реализовать.

Добрый день!

Беру заказы которые в состоянии сделать, правки делаю абсолютно бесплатно.

Мое мнение:

- заказчик всегда имеет связь со мной

- задания должно быть в оговорённый срок.

- никаких предоплат.

Я верстальщик с небольшим опытом работы, долго учился верстать сайты освоил html5, css3, flex-box стараюсь работать по методологии БЕМ. В данный момент изучаю JS.

Контакты:

viber: +380660182857

E-mail: [email protected]