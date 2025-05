vitaliy_worker

Качественная и быстро сделанная работа by Vitaliy в кратчайшие строки - гарантируется. Быстро и со вкусом это про выше указанного фрилансера!

Hi, my name is Виталий, и я начинающий фрилансер (на этой платформе). Имеется опыт работы на подобных площадках: kwork и smartcat. Хотя смарткэт более подходит для фрилансеров иного направления, а именно для переводчиков. Но так как я здесь - значит что я перестал получать доход от рутинной роботы и бесконечного тыкания по клавиатуре переводя текст, мне больше заходит веб-дизайн, работа над архитектурой, программирование сайтов и несложных но довольно полезных программ как и для виндоус с маком так и для андроид с эпл. Могу быть в этой сфере "разнорабочим", от моделирования 3-д персонажа до создания программирования сложных сайтов. Программирую на таких языках: Python, Pmp, и на старом уже заезженном HTML, пока что дополнительно изучаю JAVA SCRIPT. По-идее всё предельно просто, надо быстрое и качественное выполнения поставленных задач - обращайтесь ко мне! До встречи.