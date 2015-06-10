Контекстная реклама - Яндекс Директ и Google Adwords

Приветствую! Меня зовут Виталий – я профессионально занимаюсь контекстной рекламой, ценю свой труд, всю работу делаю качественно, вручную.

Свою работу я строю на честности, пунктуальности и профессионализме.

Cебе в портфолио могу записать сотрудничество c Alconsult.ru, Prosvadba.info, Floragrad.ru, Для-хозяйства.рф, Лидмагнит.рф, Spetszhilproekt.ru, Adcv.ru, keyba.ru, ldm-stroy.ru, skidkabum.ru, steklotver.ru, tender-edu.ru, kiyal.ru, payresult.ru, videosystem-nn.ru, techmarkets.ru, rosali.ru