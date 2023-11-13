Навыки:
Отличное знание: русского, украинского, турецкого, английского, болгарского языков
Внимательность к деталям и грамматическая безупречность
Владение переводческими инструментами и программами (по желанию, если применимо)
Соблюдение сроков и организация рабочего процесса
Культурная чувствительность
Профессиональный переводчик с богатым опытом и высоким стандартом качества перевода. Готова работать в различных сферах и обеспечивать точность и надежность в переводах. Открыта к новым проектам и готова сотрудничать с клиентами для достижения лучших результатов
Портфолио
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