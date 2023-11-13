vitavlknv

Светлана Волканова vitavlknv

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад

Навыки:

  • Отличное знание: русского, украинского, турецкого, английского, болгарского языков

  • Внимательность к деталям и грамматическая безупречность

  • Владение переводческими инструментами и программами (по желанию, если применимо)

  • Соблюдение сроков и организация рабочего процесса

  • Культурная чувствительность

Профессиональный переводчик с богатым опытом и высоким стандартом качества перевода. Готова работать в различных сферах и обеспечивать точность и надежность в переводах. Открыта к новым проектам и готова сотрудничать с клиентами для достижения лучших результатов

Портфолио