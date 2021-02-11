Web-Developer
Обо мне:
- Я, всегда берусь за поставленную задачу с энтузиазмом и выполняю её с полной ответственностью до конца.
- Моё табу: "Заказчик всегда прав, а дальше о цене договоримся"
- Всегда готов проконсультировать и помочь разобраться с ТЗ.
Мои навыки и умения:
- Верстка html/css
- Установка, настройка и администрирование CMS
- Создание дизайна сайта
- CEO-продвижение сайта
Гарантирую
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Мои контакты
- Телеграм - @vlv2000
- Телефон - +7 (952) 492 77-02
- @mail - [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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