viteklait

Виктор viteklait

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web-Developer

Обо мне:

  • Я, всегда берусь за поставленную задачу с энтузиазмом и выполняю её с полной ответственностью до конца.
  • Моё табу: "Заказчик всегда прав, а дальше о цене договоримся"
  • Всегда готов проконсультировать и помочь разобраться с ТЗ.

Мои навыки и умения:

  • Верстка html/css
  • Установка, настройка и администрирование CMS
  • Создание дизайна сайта
  • CEO-продвижение сайта

Гарантирую

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

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