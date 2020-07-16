PPC specialist - настраиваю, сопровождаю, оптимизирую контекстную рекламу в Google Ads

Основные услуги:

Запускаю кампании с "0": изучение и анализ бизнеса клиента (сайта/товара(услуги)/целевой аудитории) - сбор ключевых слов - создание грамотной структуры - настройка и запуск рекламных кампаний на поиске и контекстно-медийной сети Google (возможен и поиск | РСЯ на Яндексе);

Сопровождаю кампании - постоянный контроль, своевременное внесение изменений и донастройка - оптимизация;

Провожу аудиты аккаунтов Google Ads и Яндекс Директ

Инструменты:

Google Ads

Google Editor

Google Analytics

Key Collector

Яндекс Директ

Direct Commander

Стоимость услуг и сроки зависят от масштаба сайта:

запуск с "0" - от $80 на одной системе;

аудит - от $30 на одной системе, при дальнейшей перенастройке/сопровождении - бесплатно.