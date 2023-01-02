Виктор Тимакин vitoktimonvitoktimon
Разработка логотипа за 6 долларов.
Работаю в своем стиле: простота, запоминаемость и идея.
Для успешного логотипа вам следует (при возможности) ответить на пункты, которые приведены ниже:
1) Наименование компании
2) Род деятельности – чем занимается компания, какие услуги оказывает и какие товары продаёт. Есть ли у неё сайт?
3) Цвет логотипа
4) Форма – прямоугольная, ромбовидная, квадратная, треугольная, овальная, в виде круга, многоугольная, сложная.
5)Чем ваша компания отличается на фоне других компаний? Какие сильные стороны?
6) Изображения и символы – указать, какие картинки или символику вы бы желали увидеть на готовом образе.
7) Примеры логотипов, вызывающих наибольшую симпатию.
8)Дополнительные пожелания для разработчика.
С уважением Виктор!