HTML-верстальщик, Frontend-разработчик
Гитхаб https://github.com/Vitorio888
Навыки
● Работа с HTML5, CSS3, JS;
● Опыт адаптивной кроссбраузерной верстки;
● Опыт создания HTML-страницы сайта на основе дизайн-макетов;
● Семантическое написание кода;
● Flexbox
● Написание кода в соответствии с методологией БЭМ;
● Работа с препроцессором SASS (SCSS);
● Сборка проекта на GULP;
● Знание JavaScript/JQuery;
● Работа с CSS-фреймворком (Bootstrap 5);
● Использование Adobe Photoshop;
● Использование PixelPerfect.
Коммуникация:
Telegram: @Vic_T_o_R
Портфолио
- Visionstyle55 просмотров