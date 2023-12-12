vitorrio

Виктор vitorrio

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
HTML-верстальщик, Frontend-разработчик

Гитхаб https://github.com/Vitorio888

Навыки

● Работа с HTML5, CSS3, JS;

● Опыт адаптивной кроссбраузерной верстки;

● Опыт создания HTML-страницы сайта на основе дизайн-макетов;

● Семантическое написание кода;

● ﻿Flexbox

● Написание кода в соответствии с методологией БЭМ;

● Работа с препроцессором SASS (SCSS);

● Сборка проекта на GULP;

● Знание JavaScript/JQuery;

● Работа с CSS-фреймворком (Bootstrap 5);

● Использование Adobe Photoshop;

● Использование PixelPerfect.

Коммуникация:

  • Telegram: @Vic_T_o_R

Портфолио