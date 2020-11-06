Перевод аудио/видео в текст, набор текста с изображений

Уверенный пользователь ПК, знакомство с MS Word - около 20 лет.

Владею слепым методом печати. Скорость, конечно, не стенографическая, но до часа аудиозаписи за день переведу.

Язык аудио/видео и выходного документа только русский - другими, к сожалению, не владею.

Имею высшее гуманитарное образование. Начитанность и жизненный опыт позволят, при необходимости, "причесать" текст