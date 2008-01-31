Образование -высшее. 15 лет до ухода на пенсию занимался бизнесом (закончил международную школу менеджеров). Сейчас увлекся компьютером, в частности, написанием эл. книг. Написал две книги: "Венчурный капитал-рисковый капитал для стартового развития регионов" и "Закон о гражданстве РФ": вопросы и ответы". Хочу найти применение моих знаний.

Написал эл. книгу "Гражданское и торговое право капиталистических стран. Хорошо ориентируюсь во многих вопросах (экономика, юриспруденция, гуманитарные науки), могу участвовать в проектах в качестве сборщика информации и ее редактирования

Получил высокую оценку написания статей на заданную (любую) тему с использованием ключевых слов.

Приглашаю всех посетить мой сайт http://copyrighter9.narod.ru/

В. Наместников