Доброго времени суток, уважаемый заказчик!

Меня зовут Валерия. Познакомиться со мной, как с исполнителем, можно по этой ссылке: https://www.weblancer.net/portfolio/kopiraiting-48/dopolnitelnaya-informatsiya-2542390/

Здесь же находится несколько отзывов о моей работе на протяжении уже почти 7 лет.

Перед тем, как браться за написание очередной статьи, я обязательно анализирую имеющиеся данные, изучаю околотематические материалы, чтобы текст был не только уникальным, но и вовлекающим, наполненным. Также составляю план и тезисы, поэтому, если будет необходимость, всегда готова предоставлять "скелет" статьи, обсуждать спорные моменты, дабы сохранить логику изложения.

Языки, которыми владею:

украинский (основной);

русский;

английский (занимаюсь переводами статей без переводчика).

Что касается логотипов, то я готова помочь Вам с реализацией любых ваших идей. Гарантирую, что результат нашей совместной работы будет информировать аудиторию о бренде, вызывать интерес к товару, увеличивать узнаваемость и выделять Вас или ваш бизнес среди конкурентов. Перед тем, как браться за работу, прошу уточнять любые пожелания по дизайну (название бренда, рассматривается ли использование аббревиатуры, где планируется использовать логотип, визуальные идеи и т.д.). Чем больше информации будет в техническом задании, тем проще и интереснее мне будет в процессе работы.

Работаю в программах Illustrator, векторном графическом редакторе CorelDraw.

Я всегда открыта к конструктивному диалогу. Если в моей работе что-то не понравилось, доработаю быстро и без проблем. Срок исполнения зависит от сложности работы. Надеюсь на сотрудничество!