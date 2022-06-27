Рад вам помочь!

Буду стараться помочь вам в любом деле.

Владею английским языком.

Есть опыт работы с текстами: перевод, редактирование, набор, коректировка текста.

Провожу анализы текста на уникальность, также есть опыт в написании статьей.

Разбираюсь в копирайтинге, также в рерайтинге.

Имеется опыт работы с социальными сетями: просмотр видео,реклам,фильмов,прохождение тестирования,работа с отзывами и много другого.

Есть опыт в юридической отрасли, обращайтесь, постараюсь решить ваш вопрос за приятную цену!

Личные качества:

Ответственность, доброжелательность, бесконфликтность ,творческий подход к решению поставленных задач, умение системно мыслить.