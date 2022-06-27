Рад вам помочь!
Буду стараться помочь вам в любом деле.
Владею английским языком.
Есть опыт работы с текстами: перевод, редактирование, набор, коректировка текста.
Провожу анализы текста на уникальность, также есть опыт в написании статьей.
Разбираюсь в копирайтинге, также в рерайтинге.
Имеется опыт работы с социальными сетями: просмотр видео,реклам,фильмов,прохождение тестирования,работа с отзывами и много другого.
Есть опыт в юридической отрасли, обращайтесь, постараюсь решить ваш вопрос за приятную цену!
Личные качества:
Ответственность, доброжелательность, бесконфликтность ,творческий подход к решению поставленных задач, умение системно мыслить.