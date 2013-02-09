vkoshelke

Алексей vkoshelke

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Необходимо продвинуть сайт

Необходимо продвинуть сайт www.vkoshelke.ru , увеличить посещаемость, придать значимость ресурсу. Оплата в месяц 10000 рублей. Срок выполнения 2 месяца.