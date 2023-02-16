3D моделирование
Высшее техническое образование (конструктор-технолог). Работал руководителем производства изделий из термопластов.
Прошёл обучение по специальности "Предметная визуализация в 3ds Max".
Сделаю 3d модель по чертежам, фотографиям, эскизам.
Системное мышление, аналитический склад ума, развитые коммуникативные навыки.
Расстановка приоритетов в работе, внимательность, ответственность, умение контролировать процессы, работать с большими объемами информации, работать и в команде и самостоятельно, нацеленность на результат, быстрая обучаемость.