★ Качественный дизайн для Вашего бизнеса ★
• Эксперт в сфере дизайна, опыт работы более 5 лет
• Занимаюсь разработкой логотипов, визиток и других элементов фирменного стиля
• К выполнению заказов подхожу со всей ответственностью и выполняю все пожелания клиента
• Пишите, буду рад обсудить и качественно реализовать Ваш проект!
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Портфолио
- ICEBERG64 просмотра
- Дизайн Логотипа67 просмотров
- Hotoys59 просмотров
- Визитка для Vega Customs76 просмотров
- Monblick41 просмотр
- Дизайн визитки44 просмотра
- СИРИС - агентство недвижимости69 просмотров
- Дизайн визитки56 просмотров
- Space Models56 просмотров
- Разработка дизайна визитки69 просмотров
- Дизайн визитки61 просмотр
- Ledest40 просмотров