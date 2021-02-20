vlad6394

Владислав vlad6394

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
&#9733; Качественный дизайн для Вашего бизнеса &#9733;

• Эксперт в сфере дизайна, опыт работы более 5 лет

• Занимаюсь разработкой логотипов, визиток и других элементов фирменного стиля

• К выполнению заказов подхожу со всей ответственностью и выполняю все пожелания клиента

• Пишите, буду рад обсудить и качественно реализовать Ваш проект!

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