Вёрстка сайтов/страниц по Вашим требования
Занимаюсь вёрсткой сайтов около года. Обеспечиваю кроссбраузерную адаптивную вёрстку, валидный семантический код на HTML&CSS и JS с элементами интерактивности. Помогу доработать Ваш код, а также устранить выявленные баги или найти и устранить их.
Имеются демонстрационные проекты. Буду рад помочь Вам с вашей задачей в кратчайшие сроки.
От меня я Вам гарантирую:
- Качество.
- Своевременность.
- Адекватные расценки.
- Поддержка кода после окончания проекта.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Демонстрационный проект "Photography"20 просмотров
- Проект "Интернет-магазин"12 просмотров
- Демонстрационный макет "museum"15 просмотров