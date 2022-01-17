Вёрстка сайтов/страниц по Вашим требования

Занимаюсь вёрсткой сайтов около года. Обеспечиваю кроссбраузерную адаптивную вёрстку, валидный семантический код на HTML&CSS и JS с элементами интерактивности. Помогу доработать Ваш код, а также устранить выявленные баги или найти и устранить их.

Имеются демонстрационные проекты. Буду рад помочь Вам с вашей задачей в кратчайшие сроки.

От меня я Вам гарантирую:

- Качество.

- Своевременность.

- Адекватные расценки.

- Поддержка кода после окончания проекта.