vlad_kieff

Potihon Vladymyr vlad_kieff

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ищу программиста на part time job

    Ищу программиста на part-time для постоянной работы над сайтом.базовая программа и скрипт тут.http://customers.worksforweb.com/index.php?_m=downloads&amp;_a=view iauto 4.5.качаем смотрим. код открытый.вроде нормальный хотя приветствуется профессиональное заключение. требования профильное образование,аналитический склад ума,инициативность (желательно), обязательность. знание.php,MYSQL,etc. ...

    MySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт по сдаче и поиску складских помещений.

    Требуется сделать сайт по сдаче и поиску складских помещений. Стандартная БД (до 15 полей с возможным расширением ) запросы, фильтры, загрузка изображений..Админка, пользовательский интерфейс и интерфейс зарегистрированных пользователей ( редактирование добавление и прочее) срок оферты 12 ...

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать сайт аналог mobile.de

    Требуется создать сайт примерный аналог mobile.de. на базе CMS (ЦМС) плюс кое что еще … возможно дальнейшее сотрудничество в плане изменения,. регистрации, оптимизации. На первом месте функциональность и надежность базы данных и cms. ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад