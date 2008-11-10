vlad_kieff

Ищу программиста на part-time для постоянной работы над сайтом.базовая программа и скрипт тут.http://customers.worksforweb.com/index.php?_m=downloads&_a=view iauto 4.5.качаем смотрим. код открытый.вроде нормальный хотя приветствуется профессиональное заключение. требования профильное образование,аналитический склад ума,инициативность (желательно), обязательность. знание.php,MYSQL,etc. ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется сделать сайт по сдаче и поиску складских помещений. Стандартная БД (до 15 полей с возможным расширением ) запросы, фильтры, загрузка изображений..Админка, пользовательский интерфейс и интерфейс зарегистрированных пользователей ( редактирование добавление и прочее) срок оферты 12 ...Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется создать сайт примерный аналог mobile.de. на базе CMS (ЦМС) плюс кое что еще … возможно дальнейшее сотрудничество в плане изменения,. регистрации, оптимизации. На первом месте функциональность и надежность базы данных и cms. ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт15 лет назад