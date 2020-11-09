vlad_vasiliev

ВладиславВасильев.Программист. Образование:Программист-инженер.Предоставляемыеуслуги: Написание прикладных программ под Windows, парсинг данных.Иностранныеязыки: Средний английский.Опыт работы:Интернет-проект "Олгри", создатель ПО для разработки и эксплуатации

данного проекта, https://olgri.com.ua/ Профессиональныенавыки: Занимаюсь программированием уже 4 года. Специализируюсь на языке

программирования C#, .NET , разработке прикладного ПО, парсинге данных и сбора инофрмации и других областях и услугах.Личныекачества: Не нарушаю сроки работ, работаю с четким соблюдением требований.Контактнаяинформация: [email protected]. Обращайтесьбуду рад помочь!