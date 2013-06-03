Качественные переводы с английского на любую тематику.

Образование высшее:Донбасская государственная машиностроительная академия, специальность автоматизация производственных процессов.

Дополнительное образование переводчика технической документации и художественной литературы (Англ-Рус-Укр-Англ).

Опыт работы с текстами различных тематик: более 4 лет (написание, редактирование, перевод). Регулярно выполняю переводы для компаний, издательств и интернет-ресурсов.

Средняя скорость перевода составляет от 7 000 до 20 000 знаков в день, или от 50 000 до 100 000 знаков в неделю, в зависимости от тематики, сложности текста и бюджета.

Тематика недавних переводов:

- статьи о продвижении сайтов в Интернете (приемы рекламы, видеореклама, блоги, Google Adwords и пр.)

- программирование, верстка, безопасность в Интернете, статьи о Wordpress, Magento, IT технологии

- юридические тексты, договора

- инструкции к разным устройствам

- научные статьи (философия, социология)

- недвижимость

- политика

- школьные тексты

Всегда рад сотрудничеству! Обращайтесь!

Email: [email protected]

ISQ : 660530701