Образование высшее:Донбасская государственная машиностроительная академия, специальность автоматизация производственных процессов.
Дополнительное образование переводчика технической документации и художественной литературы (Англ-Рус-Укр-Англ).
Опыт работы с текстами различных тематик: более 4 лет (написание, редактирование, перевод). Регулярно выполняю переводы для компаний, издательств и интернет-ресурсов.
Средняя скорость перевода составляет от 7 000 до 20 000 знаков в день, или от 50 000 до 100 000 знаков в неделю, в зависимости от тематики, сложности текста и бюджета.
Тематика недавних переводов:
- статьи о продвижении сайтов в Интернете (приемы рекламы, видеореклама, блоги, Google Adwords и пр.)
- программирование, верстка, безопасность в Интернете, статьи о Wordpress, Magento, IT технологии
- юридические тексты, договора
- инструкции к разным устройствам
- научные статьи (философия, социология)
- недвижимость
- политика
- школьные тексты
Всегда рад сотрудничеству! Обращайтесь!
Email: [email protected]
ISQ : 660530701