vlad_vv

Вивдич vlad_vv

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Качественные переводы с английского на любую тематику.

Образование высшее:Донбасская государственная машиностроительная академия, специальность автоматизация производственных процессов.

Дополнительное образование переводчика технической документации и художественной литературы (Англ-Рус-Укр-Англ).

Опыт работы с текстами различных тематик: более 4 лет (написание, редактирование, перевод). Регулярно выполняю переводы для компаний, издательств и интернет-ресурсов.

Средняя скорость перевода составляет от 7 000 до 20 000 знаков в день, или от 50 000 до 100 000 знаков в неделю, в зависимости от тематики, сложности текста и бюджета.

Тематика недавних переводов:

- статьи о продвижении сайтов в Интернете (приемы рекламы, видеореклама, блоги, Google Adwords и пр.)

- программирование, верстка, безопасность в Интернете, статьи о Wordpress, Magento, IT технологии

- юридические тексты, договора

- инструкции к разным устройствам

- научные статьи (философия, социология)

- недвижимость

- политика

- школьные тексты

Всегда рад сотрудничеству! Обращайтесь!

Email: [email protected]

ISQ : 660530701

Отзывы заказчиков

lucky2
Игорь 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
8 баллов
12 лет назад
Переводчик статей с английского на русский
HTMLWordPress
Ответственный, качественный подход.
Честный и порядочный человек! Было приятно с ним работать.
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#277
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1
#784
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
#2352
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#7685