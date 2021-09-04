vlada201220

Привет, меня зовут Влада, я занимаюсь разработкой сайтов на платформе Tilda, так же свободно владею инструментом Zero Block.

Добрый день! Я — Влада, и Я — ваш персональный веб-дизайнер! Я создаю стильные, лаконичные сайты на Тильда для тех, кто хочет, чтобы их бизнес выделялся и запоминался! Сейчас я набираю портфолио, поэтому на сайты с дизайном скидка 15%Услуги:— Квиз от 500— Лендинг с уникальным дизайном от 2000— Многостраничный сайт с дизайном от 5000— Интернет-магазин от 6000 (до 10 товаров, дальше цена индивидуальная) В работу с дизайном входит— Анализ конкурентов— Анализ ЦА— Проработка карты сайта и прототип— Референсы и дизайн— Верстка— Технические настройки