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vladamacalex
vladamacalex
20 лет
Украина
/
Львов
3 года на
фриланс
-бирже
Была
3 года назад
Помогу сделать креативный и свежый дизайн, разработать универсальный логотип.
Портфолио
Все категории
Дизайн меню для оплаты
38 просмотров
Дизайн стартовой страницы для авиакомпании
34 просмотра
Дизайн меню для магазина
38 просмотров
Дизайн меню для кафе
39 просмотров
Логотипы
29 просмотров
Илюстрации
29 просмотров
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