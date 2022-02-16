Привет!
Меня зовут Владислав, я графический дизайнер, люблю свое дело, поэтому делаю все с большим удовольствием.
В работе ценю: определенность, честность и легкий подход.
Постараюсь воплотить ваши дизайнерские идеи в жизнь.
Что я могу?
Я могу сделать для вас продающий и привлекательный дизайн логотипа, создам необычный и подходящий фирменный стиль, а так же могу сделать любые другие виды работ в дизайне (сувенирная продукция, прайс, бланк, визитка и т.д.) делаю на результат!
Что вы получите во время работы со мной?
— Адекватное общение;
— Тот результат, которого вы ждете и даже больше;
— Бесплатные правки;
— Своевременный результат
Что я умею?
— Логотип
— Фирменный стиль
— Визитка
— Баннер
— Листовки
— Прайс
А какие этапы работы над проектом?
1. Обсуждаем детали, ТЗ, сроки, цену 2. Делаю прототип
3. Предоплата, либо просто работа по безопасной сделки
4. Присылаю вам дизайн работы и согласовываю с вами, делаю правки по необходимости
5. Отрисовываю остальной дизайн
6. Оплата
Не боюсь общаться голосом!
В отличие от многих других фрилансеров, и, особенно, мошенников, я готов выйти с вами на голосовой контакт и обсудить практически в живую детали сотрудничества.
Как со мной связаться?
— Телефон: +7 (982) 980-16-05 — Вконтакте: vlad_bolbat
— Facebook: vlad.bolbat
— Telegram: vlad_bolbat
— Whats app: +7 (982) 980-16-05
— Viber: +7 (982) 980-16-05
— Instagram: vladbolbat