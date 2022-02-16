Нужен логотип, фирменный стиль или визитка? Тогда вы обратились по адресу!

Привет!

Меня зовут Владислав, я графический дизайнер, люблю свое дело, поэтому делаю все с большим удовольствием.

В работе ценю: определенность, честность и легкий подход.

Постараюсь воплотить ваши дизайнерские идеи в жизнь.

Что я могу?

Я могу сделать для вас продающий и привлекательный дизайн логотипа, создам необычный и подходящий фирменный стиль, а так же могу сделать любые другие виды работ в дизайне (сувенирная продукция, прайс, бланк, визитка и т.д.) делаю на результат!

Что вы получите во время работы со мной?

— Адекватное общение;

— Тот результат, которого вы ждете и даже больше;

— Бесплатные правки;

— Своевременный результат

Что я умею?

— Логотип

— Фирменный стиль

— Визитка

— Баннер

— Листовки

— Прайс

А какие этапы работы над проектом?

1. Обсуждаем детали, ТЗ, сроки, цену 2. Делаю прототип

3. Предоплата, либо просто работа по безопасной сделки

4. Присылаю вам дизайн работы и согласовываю с вами, делаю правки по необходимости

5. Отрисовываю остальной дизайн

6. Оплата

Не боюсь общаться голосом!

В отличие от многих других фрилансеров, и, особенно, мошенников, я готов выйти с вами на голосовой контакт и обсудить практически в живую детали сотрудничества.

Как со мной связаться?

— Телефон: +7 (982) 980-16-05 — Вконтакте: vlad_bolbat

— Facebook: vlad.bolbat

— Telegram: vlad_bolbat

— Whats app: +7 (982) 980-16-05

— Viber: +7 (982) 980-16-05

— Instagram: vladbolbat