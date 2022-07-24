vladfayzullin

Влад Файзуллин vladfayzullinvladfayzullin
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Фрилансер на все руки
Немного о себе:
- студент Университета ИТМО (сейчас обучаюсь в магистратуре, бакалавриат закончил с отличием);
- хорошо владею английским языком (есть сертификат на знание уровня B2, в вузе обучался в группе уровня C2);
- выше среднего владею такой наукой, как математика, и всем, что с ней связано;
- уверенный пользователь ПК и даже больше;
- усидчивый и трудолюбивый, могу взяться практически за любую работу в целях собственного развития;
- без опыта работы, но с большим желанием её получить;
- обладаю хорошей коммуникабельностью и могу подстроиться под статус собеседника.
Отклики оставляю сам, но буду очень рад предложениям от вас!
Я против войны в Украине!