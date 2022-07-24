vladfayzullin

Фрилансер на все руки

Немного о себе:

- студент Университета ИТМО (сейчас обучаюсь в магистратуре, бакалавриат закончил с отличием);

- хорошо владею английским языком (есть сертификат на знание уровня B2, в вузе обучался в группе уровня C2);

- выше среднего владею такой наукой, как математика, и всем, что с ней связано;

- уверенный пользователь ПК и даже больше;

- усидчивый и трудолюбивый, могу взяться практически за любую работу в целях собственного развития;

- без опыта работы, но с большим желанием её получить;

- обладаю хорошей коммуникабельностью и могу подстроиться под статус собеседника.

Отклики оставляю сам, но буду очень рад предложениям от вас!