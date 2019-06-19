Front End разработчик

Здравствуйте. Я занимаюсь версткой сайтов по вашему дизайн-проекту. Для меня важно, чтобы клиент оставался доволен, поэтому подхожу к выполнению проекта с полной самоотдачей. Детально обговариваю и подсказываю все нюансы и технические подробности проекта, чтобы он хорошо выглядел в результате как на десктопе, так и на мобильных экранах.

Технологии

HTML5, CSS, Bootstrap, JQuery, Flexbox, Grid Layout

Адаптивная верстка, кроссбраузерность

Соблюдение стандарта W3C

Работа с Gulp, Webpack

Работа с Git

Подключение нестандартных шрифтов

Использование препроцессоров SASS, PUG

Соблюдение Pixel-Perfect

Интеграция готовой верстки на CMS Wordpress

Знание программ Adobe Photoshop, Illustrator, Figma

Владение навыками и основными инструментами web-дизайна, что позволяет мне легко находить общий язык с дизайнером.

Аккуратный, читаемый код, БЭМ-методология.

Детальное проговаривание сроков, когда нужно выполнить проект. Всегда выполняю в срок, даже стараюсь - чуть раньше.

Всегда на связи, доброжелательный настрой.

Оплата

Яндекс.Деньги

Сбербанк

Webmoney

PayPal

Payoneer

AdvCash

Контакты

e-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/stechkin.stalker

Vkontakte: https://vk.com/vlad_stechkin

Telegram: https://t.me/vlad_kuznet117