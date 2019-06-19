vladfrontend

Владислав vladfrontend

 
31 годРоссия/Владимир
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Front End разработчик

Здравствуйте. Я занимаюсь версткой сайтов по вашему дизайн-проекту. Для меня важно, чтобы клиент оставался доволен, поэтому подхожу к выполнению проекта с полной самоотдачей. Детально обговариваю и подсказываю все нюансы и технические подробности проекта, чтобы он хорошо выглядел в результате как на десктопе, так и на мобильных экранах.

Технологии

  • HTML5, CSS, Bootstrap, JQuery, Flexbox, Grid Layout
  • Адаптивная верстка, кроссбраузерность
  • Соблюдение стандарта W3C
  • Работа с Gulp, Webpack
  • Работа с Git
  • Подключение нестандартных шрифтов
  • Использование препроцессоров SASS, PUG
  • Соблюдение Pixel-Perfect
  • Интеграция готовой верстки на CMS Wordpress
  • Знание программ Adobe Photoshop, Illustrator, Figma
  • Владение навыками и основными инструментами web-дизайна, что позволяет мне легко находить общий язык с дизайнером.
  • Аккуратный, читаемый код, БЭМ-методология.
Детальное проговаривание сроков, когда нужно выполнить проект. Всегда выполняю в срок, даже стараюсь - чуть раньше.

Всегда на связи, доброжелательный настрой.

Оплата

Яндекс.Деньги

Сбербанк

Webmoney

PayPal

Payoneer

AdvCash

Контакты

e-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/stechkin.stalker

Vkontakte: https://vk.com/vlad_stechkin

Telegram: https://t.me/vlad_kuznet117

WordPressВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapFigmajQueryIllustratorSASSGulpPhotoshopGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
iris_best
Ирина 
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$54
10 баллов
5 лет назад
R2d2
Исполнителя рекомендую, заказ выполнен в срок, обратная связь оперативная.
Хороший заказчик. Приятно работать
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