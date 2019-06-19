Front End разработчик
Здравствуйте. Я занимаюсь версткой сайтов по вашему дизайн-проекту. Для меня важно, чтобы клиент оставался доволен, поэтому подхожу к выполнению проекта с полной самоотдачей. Детально обговариваю и подсказываю все нюансы и технические подробности проекта, чтобы он хорошо выглядел в результате как на десктопе, так и на мобильных экранах.
Технологии
- HTML5, CSS, Bootstrap, JQuery, Flexbox, Grid Layout
- Адаптивная верстка, кроссбраузерность
- Соблюдение стандарта W3C
- Работа с Gulp, Webpack
- Работа с Git
- Подключение нестандартных шрифтов
- Использование препроцессоров SASS, PUG
- Соблюдение Pixel-Perfect
- Интеграция готовой верстки на CMS Wordpress
- Знание программ Adobe Photoshop, Illustrator, Figma
- Владение навыками и основными инструментами web-дизайна, что позволяет мне легко находить общий язык с дизайнером.
- Аккуратный, читаемый код, БЭМ-методология.
Всегда на связи, доброжелательный настрой.
Оплата
Яндекс.Деньги
Сбербанк
Webmoney
PayPal
Payoneer
AdvCash
Контакты
e-mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/stechkin.stalker
Vkontakte: https://vk.com/vlad_stechkin
Telegram: https://t.me/vlad_kuznet117
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Отзывы заказчиков
$54
10 баллов
5 лет назад
Исполнителя рекомендую, заказ выполнен в срок, обратная связь оперативная.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Приятно работать