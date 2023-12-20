Начинающий видеомонтажер
Начинающий видеомонтажер, мне 21 год, проживаю в Челябинской области. Работаю в Premiere pro, а также немного владею After Effects.
Я ответственный, внимательный.
Есть опыт в монтаже музыкального клипа, коммерческой рекламы, а также короткометражного фильма.
Мои работы - https://goo.su/kF3jxK
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Короткометражный фильм "К черту Квентина!"нет просмотров
- Музыкальный клип Hiawata - Valley Boysнет просмотров
- Коммерческая реклама мотошколы1 просмотр
Видеомонтаж
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$2/час
от $5от 1 дня
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