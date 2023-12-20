Начинающий видеомонтажер

Начинающий видеомонтажер, мне 21 год, проживаю в Челябинской области. Работаю в Premiere pro, а также немного владею After Effects.

Я ответственный, внимательный.

Есть опыт в монтаже музыкального клипа, коммерческой рекламы, а также короткометражного фильма.

Мои работы - https://goo.su/kF3jxK