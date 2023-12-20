vladikbrutal

Владислав vladikbrutal

 
23 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Начинающий видеомонтажер

Начинающий видеомонтажер, мне 21 год, проживаю в Челябинской области. Работаю в Premiere pro, а также немного владею After Effects.
Я ответственный, внимательный.
Есть опыт в монтаже музыкального клипа, коммерческой рекламы, а также короткометражного фильма.
Мои работы - https://goo.su/kF3jxK

Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга