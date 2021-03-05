vladimirbyakov

Доброго времени суток!

Меня зовут Владимир, я UX/UI Web Designer!

Моя главная цель и задача — помочь вам в создании дизайна.

Ссылка на несколько моих работ: https://www.behance.net/cherno_god_

Я занимаюсь:

— Разработкой дизайна для сайтов, включая адаптивный

— Полной разработкой сайтов на Tilda

— Оформлением социальных сетей

— Разработкой дизайна мобильных приложений в соответствии с гайдлайнами Android и iOS

Что вы получите от работы со мной:

— Соблюдение сроков и условий договора

— Регулярные отчеты о выполнении работы

— Максимально возможный анализ вашей ниши и клиентов

— Написание или переработка текстов для повышения конверсии (по вашему желанию)

— Совместно работаю с веб-разработчиком

Пишите, буду рад сотрудничеству!

Почта: [email protected]

Телеграм: @vladimir_byakov

Телефон: +79612511719