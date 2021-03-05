vladimirbyakov

Доброго времени суток!
Меня зовут Владимир, я UX/UI Web Designer!
Моя главная цель и задача — помочь вам в создании дизайна.
Ссылка на несколько моих работ: https://www.behance.net/cherno_god_
Я занимаюсь:
— Разработкой дизайна для сайтов, включая адаптивный
— Полной разработкой сайтов на Tilda
— Оформлением социальных сетей
— Разработкой дизайна мобильных приложений в соответствии с гайдлайнами Android и iOS
Что вы получите от работы со мной:
— Соблюдение сроков и условий договора
— Регулярные отчеты о выполнении работы
— Максимально возможный анализ вашей ниши и клиентов
— Написание или переработка текстов для повышения конверсии (по вашему желанию)
— Совместно работаю с веб-разработчиком
Пишите, буду рад сотрудничеству!
Почта: [email protected]
Телеграм: @vladimir_byakov
Телефон: +79612511719