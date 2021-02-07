Владислав Третьяков vladislav_tevladislav_te
25 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Быстро и качественно - монтаж
Быстро и качественно - монтаж
Добрый день. Я профессионал своего дела. Умею делать качественный дизайн, оформление, видео с эффектами и так далее. Беру абсолютно любой заказ. Считаю себя творческим человеком, могу предложить список идей, если у человека возникают трудности. Пишите, готов приступить к работе в любое время.
Мне очень важно чтобы клиент остался доволен.
Работа со мной:
● Качественно
● Быстро
● Дёшево
Связь:
● E-mail: [email protected]
● Telegram: vladislav_tretyakov
Ответственность:
● Готов приступить к работе в любое время
● Не нарушаю назначенный срок
● Не беру предоплату
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Портфолио
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