Владислав Казанский vladislove_vladislove_
21 годУкраина/Изюм
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Самый свежий исполнитель рекламных треков
Привет,меня зовут Влад,и я уверен что мы точно с тобой сработаемся :)
У меня есть куча навыков и умений в сфере музыки,поэтому я могу зделать любой трек,который ты пожелаешь.Текст для песен тоже пишу,опыт занятия музыкой 7 лет.
Если нужен рекламный трек,без проблем,сделаем в два щелчка.
Правки в песнях(текстах)и всех технических моментах НЕОГРАНИЧЕНЫ!!!
P.S ещё я делаю классные каверы,и владею гитарой)