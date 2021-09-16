vladislove_

Самый свежий исполнитель рекламных треков

Привет,меня зовут Влад,и я уверен что мы точно с тобой сработаемся :)

У меня есть куча навыков и умений в сфере музыки,поэтому я могу зделать любой трек,который ты пожелаешь.Текст для песен тоже пишу,опыт занятия музыкой 7 лет.

Если нужен рекламный трек,без проблем,сделаем в два щелчка.

Правки в песнях(текстах)и всех технических моментах НЕОГРАНИЧЕНЫ!!!

P.S ещё я делаю классные каверы,и владею гитарой)