Владислав Григоров vladispavladispa
19 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Уникальный экспресс дизайн 🔥 Логотипы 🔥 Быстро и дешёво
👉Логотипы
👉Соц. сети
👉Арты
Опыт и навыки
-Опыт работы около года. (Работал в компании, перешёл на фриланс)
-Закончил курсы в Политехническом университете
-Работал с малым и средним бизнесом
📣Мои качества
-Заказ делаю быстро и качественно
-Даю гарантию полного завершения работы
-Всегда на связи
📞Контакты:
+79313085391
Telegram: @vladispa
VK: vk.com/vladispa
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Рисунок персонажей Южного Парка44 просмотра
- Рисунки персонажей из аниме Наруто412 просмотров
- Логотип в стиле Metallica126 просмотров
- Логотип для интернет магазина128 просмотров
- Рисунок персонажа из аниме139 просмотров
- Логотип для спортивного бренда94 просмотра
- Рисунок вымышленного персонажа из мультфильма131 просмотр
- Логотип для интернет блога103 просмотра
- Логотип для поп исполнителя114 просмотров
- Фотошоп для мема88 просмотров