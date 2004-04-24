Уникальный экспресс дизайн 🔥 Логотипы 🔥 Быстро и дешёво

👉Логотипы

👉Соц. сети

👉Арты

Опыт и навыки

-Опыт работы около года. (Работал в компании, перешёл на фриланс)

-Закончил курсы в Политехническом университете

-Работал с малым и средним бизнесом

📣Мои качества

-Заказ делаю быстро и качественно

-Даю гарантию полного завершения работы

-Всегда на связи

📞

Контакты:

+79313085391

Telegram: @vladispa

VK: vk.com/vladispa