vladjsdev

Владислав vladjsdev

 
29 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Реализую Ваш проект любой сложности

Меня зовут Влад, я Frontend разработчик, с 3-х летним опытом разработки. Мой стек технологий React + Redux (классика), но также имею опыт создания сайтов с помощью Jquery и даже на чистом Javascript.
Я создавал интерфейс для CRM-системы в финтех секторе, Landing Page разной сложности, и сайты на WordPress с кастомной версткой. Прекрасно работаю с макетами как в Figma так и в Photoshop. Но спокойно сработаю и в любой другой программе.

Мой опыт:

  • HTML / CSS – 5 лет

  • Bootstrap, Flexbox, CSS Grid, SASS

  • Javascript – 4 года

  • React – 2 года

  • Redux – 2 года

Преимущества работы со мной:

  • Достаточно большой опыт работы – меня вряд ли удивит сложность Вашего проекта, но даже если именно Ваш проект окажется уникальным (со звездочкой) я с удовольствием его реализую – на отлично.

  • Коммуникативный – со мной не будет возникать проблем с коммуникацией, я общаюсь на понятном для Вас языке, если спросите совета по макету, то всегда дам рекомендацию. Я всегда на связи.

  • Трезво оцениваю силы и время – никогда бездумно не дам сроки сдачи проекта. Если возникает форс-мажор на моей стороне, то ставлю сразу в известность, но это обычно не мешает выполнять работу в срок.

  • Инициативный – я люблю веб-разработку. Потому если вижу, что Вам на проекте просится какая-нибудь фича, всегда её предложу. Чаще всего, даже бесплатно. Но и настаивать сильно на ней не буду, если она не нужна Вам).

  • Высокая чистота кода – пишу код так, чтобы после меня его смог поддерживать другой специалист. В моем коде все переменные, классы и пр. подписаны семантически, форматирование кода для меня не пустой звук. Всё читаемо, с прогнозируемым поведением.


Мои контакты:

Telegram: @Vlad_JSDev

Viber: +380979210045

Gmail: [email protected]