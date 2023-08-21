Меня зовут Влад, я Frontend разработчик, с 3-х летним опытом разработки. Мой стек технологий React + Redux (классика), но также имею опыт создания сайтов с помощью Jquery и даже на чистом Javascript.
Я создавал интерфейс для CRM-системы в финтех секторе, Landing Page разной сложности, и сайты на WordPress с кастомной версткой. Прекрасно работаю с макетами как в Figma так и в Photoshop. Но спокойно сработаю и в любой другой программе.
Мой опыт:
HTML / CSS – 5 лет
Bootstrap, Flexbox, CSS Grid, SASS
Javascript – 4 года
React – 2 года
Redux – 2 года
Преимущества работы со мной:
Достаточно большой опыт работы – меня вряд ли удивит сложность Вашего проекта, но даже если именно Ваш проект окажется уникальным (со звездочкой) я с удовольствием его реализую – на отлично.
Коммуникативный – со мной не будет возникать проблем с коммуникацией, я общаюсь на понятном для Вас языке, если спросите совета по макету, то всегда дам рекомендацию. Я всегда на связи.
Трезво оцениваю силы и время – никогда бездумно не дам сроки сдачи проекта. Если возникает форс-мажор на моей стороне, то ставлю сразу в известность, но это обычно не мешает выполнять работу в срок.
Инициативный – я люблю веб-разработку. Потому если вижу, что Вам на проекте просится какая-нибудь фича, всегда её предложу. Чаще всего, даже бесплатно. Но и настаивать сильно на ней не буду, если она не нужна Вам).
Высокая чистота кода – пишу код так, чтобы после меня его смог поддерживать другой специалист. В моем коде все переменные, классы и пр. подписаны семантически, форматирование кода для меня не пустой звук. Всё читаемо, с прогнозируемым поведением.
Мои контакты:
Telegram: @Vlad_JSDev
Viber: +380979210045
Gmail: [email protected]