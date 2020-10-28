vladlarckin

Нужно нарисовать простой логотип с названием для онлайн курса по английскому "EazyEng" Вверху слово "eazy", внизу "eng", цвета синий и белый, можно сделать буквы обьемными
Видеомонтажер
Сделаю качественный и приятный монтаж для YouTube, Instagram. Смонтирую проморолик, видеоурок.
Предлагаю такие услуги, как:
• Склейка фрагментов
• Цветокоррекция
• Добавление переходов
• Работа с аудио (удаление шума, посторонних звуков, выравнивание и т. д. )
• Подбор и наложение музыки
• Наложение текста, изображений
• Простой моушн-дизайн
• Стабилизация
• Motion tracking
• Удаление объектов с видео
• Сведение разных планов с разных камер
• Консультация по съемке исходного материала
Монтаж видео до 4k
Пример моих работ:
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$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
5 лет назад
Всё супер! Приятный в общении заказчик. Задание тоже крутое :) мои рекомендации :)!!!
Ответный отзыв
Все отлично! Заказ был сделан очень быстро и качественно!