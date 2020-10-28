vladlarckin

Владислав vladlarckin

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Видеомонтажер

Сделаю качественный и приятный монтаж для YouTube, Instagram. Смонтирую проморолик, видеоурок.

Предлагаю такие услуги, как:

• Склейка фрагментов

• Цветокоррекция

• Добавление переходов

• Работа с аудио (удаление шума, посторонних звуков, выравнивание и т. д. )

• Подбор и наложение музыки

• Наложение текста, изображений

• Простой моушн-дизайн

• Стабилизация

• Motion tracking

• Удаление объектов с видео

• Сведение разных планов с разных камер

• Консультация по съемке исходного материала

Монтаж видео до 4k

Пример моих работ:

https://youtu.be/8aYU-YXA_FE

https://youtu.be/q8eBXiHU1ww

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Логотип с названием для онлайн курса по английскому
Всё супер! Приятный в общении заказчик. Задание тоже крутое :) мои рекомендации :)!!!
Все отлично! Заказ был сделан очень быстро и качественно!
Ответный отзыв