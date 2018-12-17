vladlenapelipetz

[b]Здравствуйте. Нужен сайт психолога консультанта. Он должен включать в себя контакты, блог, отзывы и некоторые другие разделы. Есть пример.[/b]
Сайты «под ключ»42 заявки
Закрыт
5 лет назад
Выполняю копирайт, рерайт на медицинские и женские темы. Есть медицинское и психологическое образование. В течении нескольких лет выполняла заказы на биржах.Пишу грамотно. Соблюдаю сроки.
[b]Здравствуйте. Нужен сайт психолога консультанта. Он должен включать в себя контакты, блог, отзывы и некоторые другие разделы. Есть пример.[/b]
[i]Необходимо посмотреть, правильно ли создан сайт и доделать его.[/i]