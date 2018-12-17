vladlenapelipetz

Владлена Пелипец vladlenapelipetz

 
46 летРоссия/Рязань
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Копирайтер, рерайтер

Выполняю копирайт, рерайт на медицинские и женские темы. Есть медицинское и психологическое образование. В течении нескольких лет выполняла заказы на биржах.Пишу грамотно. Соблюдаю сроки.