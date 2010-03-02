vladlenasenkova

Требуются переводчики-псиатели. способные писать (переводить с русского или делать рерайт английских) уникальные статьи на различные тематики: спорт, казино. здоровье и так далее. за всей необходимой информацией и тестовым заданием, обращайтесь по указанному меилу.
3 в 1: режиссер кино, копирайтер и учитель английского и русского языков
Имею высшее образование компьютерного лингвиста-переводчика-учителя английского языка. Имею также образование киносценариста и режиссера кино. Делаю монтаж, снимаю видео и кино, пишу статьи, перевожу и обучаю. Опят работы с языком - 14 лет. опыт работы с видео и сценариями - 8 лет.
- Копирайтинг47 заявокЗакрыт15 лет назад
На постоянную удаленную работу требуются писатели (рерайтеры-переводчики), хорошо владеющие русским, английским, французским, испанским, немецким и итальянским языками. русский (перевод с английского) - 2.5 уе остальные языки - 3 у.е. работы очень ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт15 лет назад