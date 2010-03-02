vladlenasenkova

Владлена Сенькова vladlenasenkova

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
3 в 1: режиссер кино, копирайтер и учитель английского и русского языков

Имею высшее образование компьютерного лингвиста-переводчика-учителя английского языка. Имею также образование киносценариста и режиссера кино. Делаю монтаж, снимаю видео и кино, пишу статьи, перевожу и обучаю. Опят работы с языком - 14 лет. опыт работы с видео и сценариями - 8 лет. 

  • Удаленный писатель-переводчик

    Требуются переводчики-псиатели. способные писать (переводить с русского или делать рерайт английских) уникальные статьи на различные тематики: спорт, казино. здоровье и так далее. за всей необходимой информацией и тестовым заданием, обращайтесь по указанному меилу.

    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуются рерайтеры/переводчики

    На постоянную удаленную работу требуются писатели (рерайтеры-переводчики), хорошо владеющие русским, английским, французским, испанским, немецким и итальянским языками. русский (перевод с английского) - 2.5 уе остальные языки - 3 у.е. работы очень ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад