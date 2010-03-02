vladlenasenkova

3 в 1: режиссер кино, копирайтер и учитель английского и русского языков

Имею высшее образование компьютерного лингвиста-переводчика-учителя английского языка. Имею также образование киносценариста и режиссера кино. Делаю монтаж, снимаю видео и кино, пишу статьи, перевожу и обучаю. Опят работы с языком - 14 лет. опыт работы с видео и сценариями - 8 лет.