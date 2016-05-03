vladnovsky123

Владислав Бортновский vladnovsky123

 
27 летУкраина/Винница
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Продающий дизайн сайтов

С Креативом по жизни.

Дизайн сайта
Отзывы заказчиков
shepelyuk
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта
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