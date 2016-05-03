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Владислав Бортновский
vladnovsky123
vladnovsky123
27 лет
Украина
/
Винница
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Продающий дизайн сайтов
С Креативом по жизни.
Дизайн сайта
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Шепелюк Дмитрий
shepelyuk
32 года
Россия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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