Привет-привет! ✌️
Я Влад, занимаюсь дизайном лендингов для бизнеса и стартапа в сфере еды и продуктов связанных с едой.
Если нужен лендинг, обращайтесь ко мне, сделаю все классно и не подведу
Обожаю гонять на велике, люблю собирать Lego, слушаю музыку по настроению, читаю много-много
профессиональной литературы и куча всякого интересного, что могу рассказать о себе)
Ой, я ж веду бложик в ВК — подписывайтесь, вам понравится! Все ссылки — в мультиссылке!
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Delivery Food | LP31 просмотр
- Online course on video editing | LP36 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Владислав - профи своего дела, человек, любящий свою работу и это видно в его опыте работы. Он сделал два баннера примерно за полчаса. Я удивлена его скорости работы и не ожидала, что он выполнит работу так быстро. Владислав отличный специалист, планируем в дальнейшем создать дизайн лендинга по теме детских игрушек. Он хорошо, вежливо общался со мной и предложил скидку, если я посоветую его другим людям, а так же дал бонус по хорошей конверсии на лендинге, что несомненно поможет в будущей работе. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо заазчику за быстро предоставленные данные для работы! С такми людьми всегда работается в удовольствие! Хороший заказчик, вежливый и добрый.