vladshits1811

Владислав vladshits1811

 
21 годРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Привет-привет! ✌️

Я Влад, занимаюсь дизайном лендингов для бизнеса и стартапа в сфере еды и продуктов связанных с едой.

Если нужен лендинг, обращайтесь ко мне, сделаю все классно и не подведу 

Обожаю гонять на велике, люблю собирать Lego, слушаю музыку по настроению, читаю много-много

профессиональной литературы и куча всякого интересного, что могу рассказать о себе)

Ой, я ж веду бложик в ВК — подписывайтесь, вам понравится! Все ссылки — в мультиссылке!

Дизайн лендинга
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Artemisa
Диана 
21 годРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
Дизайн 2-х баннеров
Владислав - профи своего дела, человек, любящий свою работу и это видно в его опыте работы. Он сделал два баннера примерно за полчаса. Я удивлена его скорости работы и не ожидала, что он выполнит работу так быстро. Владислав отличный специалист, планируем в дальнейшем создать дизайн лендинга по теме детских игрушек. Он хорошо, вежливо общался со мной и предложил скидку, если я посоветую его другим людям, а так же дал бонус по хорошей конверсии на лендинге, что несомненно поможет в будущей работе. Рекомендую!
Спасибо заазчику за быстро предоставленные данные для работы! С такми людьми всегда работается в удовольствие! Хороший заказчик, вежливый и добрый.
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