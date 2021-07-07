Привет-привет! ✌️

Я Влад, занимаюсь дизайном лендингов для бизнеса и стартапа в сфере еды и продуктов связанных с едой.

Если нужен лендинг, обращайтесь ко мне, сделаю все классно и не подведу 

Обожаю гонять на велике, люблю собирать Lego, слушаю музыку по настроению, читаю много-много

профессиональной литературы и куча всякого интересного, что могу рассказать о себе)

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