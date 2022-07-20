⚡⚡⚡Будьте готовы получить профессиональный и продающий дизайн⚡⚡⚡

ОБО МНЕ

Меня зовут Владислав, мне 26 лет и я графический дизайнер, веб дизайнер, который занимается разработкой классных дизайнов для ваших сайтов. Люблю когда у меня порядок.

⭐ Я сделаю

Веб

макет сайта, структуры веб-страниц, пользовательского интерфейса, удобной навигации, выбор идеальных цветовых сочетаний, шрифтов, изображений и других графических элементов.

Полиграфия: верстка журналов и каталогов; дизайн брошюр, листовок, сертификатов, коллажей, афиш;

Айдентика: разработка логотипов, бланков, визиток и брендбуков;

Реклама: разработка дизайн презентаций, баннеров контекстной рекламы, стендов;

Соцсети: оформление страниц в Instagram, Facebook, VK, Telegram, создания инфографики и иконок.

✏ Дизайном начал заниматься очень давно примерно 10 лет назад

Начинал как и многие другие с родного Adobe Photoshop, первые работы были связанны с кс 1.6, было интересно , да и вообще всегда интересовался творчеством, закончил художественную школу в родном городе в Казахстане, г. Павлодар , с тех пор всегда стремился к любым творческим профессиям. При выполнении задач, не задаю много вопросов , если конечно бриф не подталкивает на это ))

💬Готов к обсуждению вашего проекта

24/7 готов обсудить ваш проект , со мной можно связаться

Telegram — https://t.me/vladsid01

✉Эл.почта — [email protected]

Или напишите в личные сообщения на weblancer.

Дизайн во всех проявлениях я люблю, так что будьте готовы получить профессиональный и продающий дизайн :)