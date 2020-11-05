vladyslavhaiko

Full-stack javscript developer

Я Full Stack разработчик с более чем 3-летним коммерческим опытом работы в NodeJS и React.

Я разбираюсь в таких технологиях, как React / SCSS / CSS / HTML / Javascript / TypeScript / Node / Express и многих других технологиях и фреймворках. У меня есть опыт работы с React, JSX, React-Redux, Hooks во Front-end. В Back-end у меня есть опыт работы с NodeJs, Express. Для базы данных я использую MongoDB или MySql, это зависит от проекта, и у меня есть опыт работы с PostgreSQL. В своей работе я использую GitHub или BitBucket для размещения проектов и их совместной разработки. Кроме того, я работал с AWS, имею большой опыт работы с REST API. Я использую Jira или Trello для своих проектов. Кстати, у меня хороший английский и коммуникативные навыки. Я готов работать полный рабочий день и могу приступить к работе как можно скорее.

Я независимый фрилансер и могу в любое время пройти техническое собеседования.

Вот несколько примеров очень успешных продуктов.

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SQR-Menu - приложение для ресторана: https://deniz.sqrmenu.com/#/

Надеемся на плодотворное сотрудничество с вами.