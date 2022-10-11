Здравствуйте, меня зовут Владислав я занимаюсь видеомонтажом, обработкой фото, аудио монтажом, работа с текстом, и контент -менеджментом

Всем здравствуйте, меня зовут Владислав я занимаюсь видеомонтажом, обработкой фото, аудио монтажом, работа с текстом, и контент -менеджментом. Для быстрой связи Telegram: https://t.me/Vladprog или почта: [email protected] .С уважением Владислав