vladzzo

Владислав Коперников vladzzo

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Здравствуйте, меня зовут Владислав я занимаюсь видеомонтажом, обработкой фото, аудио монтажом, работа с текстом, и контент -менеджментом

Всем здравствуйте, меня зовут Владислав я занимаюсь видеомонтажом, обработкой фото, аудио монтажом, работа с текстом, и контент -менеджментом. Для быстрой связи Telegram: https://t.me/Vladprog или почта: [email protected] .С уважением Владислав