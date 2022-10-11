Здравствуйте, меня зовут Владислав я занимаюсь видеомонтажом, обработкой фото, аудио монтажом, работа с текстом, и контент -менеджментом
Всем здравствуйте, меня зовут Владислав я занимаюсь видеомонтажом, обработкой фото, аудио монтажом, работа с текстом, и контент -менеджментом. Для быстрой связи Telegram: https://t.me/Vladprog или почта: [email protected] .С уважением Владислав
Портфолио
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