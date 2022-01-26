Верстка сайтов качественно и в срок!

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Обучался, много практиковался и решил представлять свои услуги как фрилансер.

Будь одним из первых, кто оставит мне отзыв!

Гарантирую:

Ответственный подход к работе.

Чистый, валидный, Кроссбраузерный код.

Качественно и в срок.

В течении недели бесплатно исправлю ошибки допущенные при выполнении работы.

HTML5, CSS3.

LESS, SCSS.

Чистый JS, JQuery.

Адаптивная верстка

БЭМ

Flexbox