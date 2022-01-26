Верстка сайтов качественно и в срок!
Обучался, много практиковался и решил представлять свои услуги как фрилансер.
Будь одним из первых, кто оставит мне отзыв!
Гарантирую:
- Ответственный подход к работе.
- Чистый, валидный, Кроссбраузерный код.
- Качественно и в срок.
- В течении недели бесплатно исправлю ошибки допущенные при выполнении работы.
- HTML5, CSS3.
- LESS, SCSS.
- Чистый JS, JQuery.
- Адаптивная верстка
- БЭМ
- Flexbox
- любым для вас удобным способом
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @vlagriale
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Адаптивная верстка landingPage Indian food46 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage Veterinary clinic42 просмотра
- Адаптивная верстка landingPage Namaste43 просмотра
- Адаптивная верстка landingPage Musicology35 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage DogFood36 просмотров