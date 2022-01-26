vlagriale

Владимир vlagriale

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка сайтов качественно и в срок!

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Обучался, много практиковался и решил представлять свои услуги как фрилансер.

Будь одним из первых, кто оставит мне отзыв!

Гарантирую:

  • Ответственный подход к работе.
  • Чистый, валидный, Кроссбраузерный код.
  • Качественно и в срок.
  • В течении недели бесплатно исправлю ошибки допущенные при выполнении работы.
Знания:

  • HTML5, CSS3.
  • LESS, SCSS.
  • Чистый JS, JQuery.
  • Адаптивная верстка
  • БЭМ
  • Flexbox
Оплата:

  • любым для вас удобным способом
Контакты: