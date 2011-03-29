Нужен аналог link2you.ru, под ключ. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки
Сайты «под ключ»9 заявок
Закрыт
14 лет назад
Нужен аналог link2you.ru, под ключ. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки
Здравствуйте. Нужно сделать хостинг для 3-х сайтов на своем сервере с поддержкой почты. Есть выделенный айпи. Винда windows server 2003.Как я понимаю нужно поднять неймсервер. Пожалуйста, обращайтесь только те кто реально может настроить. ...
Нужен скандинавский аукцион под ключ, аналог http://smolotka.net.ua .
Нужен скрипт тизерной сети. Бюджет 500$.Желательно готовое решение.