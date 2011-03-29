Здравствуйте. Нужно сделать хостинг для 3-х сайтов на своем сервере с поддержкой почты. Есть выделенный айпи. Винда windows server 2003.Как я понимаю нужно поднять неймсервер. Пожалуйста, обращайтесь только те кто реально может настроить. ...