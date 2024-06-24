Frontend разработчик (JavaScript)

Создание архитектуры сайта

Верстка страниц в HTML и CSS

Настройка функционала сайта: кнопок, всплывающих Элементов, анимации

Оптимизация и расширение кода

Поиск решений для повышения эффективности сайта или Приложения



HTML:

- Знаю понятие потока документа;

- Знаю отличие блочного и строчного элементов;

- Использую HTML-теги в соответствии с их семантикой.



CSS:

- Умею создавать адаптивную верстку при помощи медиа-выражений.

- Использую Flexbox раскладку.



JavaScript:

- Знаю базовые структуры данных JS.

- Умею работать с асинхронными функциями.



Git

- Знаю основные команды git.

- Умею создавать пулл реквесты.

- Использую подход "один коммит, одна задача".



Стек:

- Git

- HTML

- CSS

- JavaScript

- Английский язык

- React

- Figma

- Node.js