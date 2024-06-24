Frontend разработчик (JavaScript)
Создание архитектуры сайта
Верстка страниц в HTML и CSS
Настройка функционала сайта: кнопок, всплывающих Элементов, анимации
Оптимизация и расширение кода
Поиск решений для повышения эффективности сайта или Приложения
HTML:
- Знаю понятие потока документа;
- Знаю отличие блочного и строчного элементов;
- Использую HTML-теги в соответствии с их семантикой.
CSS:
- Умею создавать адаптивную верстку при помощи медиа-выражений.
- Использую Flexbox раскладку.
JavaScript:
- Знаю базовые структуры данных JS.
- Умею работать с асинхронными функциями.
Git
- Знаю основные команды git.
- Умею создавать пулл реквесты.
- Использую подход "один коммит, одна задача".
Стек:
- Git
- HTML
- CSS
- JavaScript
- Английский язык
- React
- Figma
- Node.js
Я против войны в Украине!
HTML-верстка
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