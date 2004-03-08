Мастер своего дела ! Работа на результат !

Здравствуйте , меня зовут Виктория

Я-это ваш помощник в любом деле!

Свободно владею иностранными языками , такими как английский , немецкий , французский , испанский, чешский и много других .

Берусь за работу только если знаю язык и смогу сделать всё в лучшем виде .

Совершенствую знания других языков и так же всем помогаю .

Имею огромный опыт в переводах текста , наборе текста , редактуре текста.

Провожу перевод текста , анализы текста и уникальность.

Есть опыт работы в написании статьей , без воды , чётко по теме.

Так же имею 5-летний опыт работы в копирайтинге и рерайтинге .

Работаю на результат . Выполню заказы в кратчайшие сроки за приятную цену.

Буду рада сотрудничеству !