Мастер своего дела ! Работа на результат !
Здравствуйте , меня зовут Виктория
Я-это ваш помощник в любом деле!
Свободно владею иностранными языками , такими как английский , немецкий , французский , испанский, чешский и много других .
Берусь за работу только если знаю язык и смогу сделать всё в лучшем виде .
Совершенствую знания других языков и так же всем помогаю .
Имею огромный опыт в переводах текста , наборе текста , редактуре текста.
Провожу перевод текста , анализы текста и уникальность.
Есть опыт работы в написании статьей , без воды , чётко по теме.
Так же имею 5-летний опыт работы в копирайтинге и рерайтинге .
Работаю на результат . Выполню заказы в кратчайшие сроки за приятную цену.
Буду рада сотрудничеству !