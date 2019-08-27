Делай больше чем от тебя ожидают
Со мной работает команда профессионалов, которая хорошо разбирается в своем деле.Всегда развиваюсь и иду вперед, планирую все дела и делаю все качественно.
Разрабатываем сайты под ключ, интернет-магазины, воронки продаж, чат - боты.
Имею хорошие навыки в сфере маркетинга.
Портфолио
- Чат - бот Telegram для рассылки129 просмотров
- Чат бот Facebook для продажи товаров97 просмотров
- Лендинг для ІТ122 просмотра
- Сайт - визитка100 просмотров
- Сайт для продвижения млм компании82 просмотра
- Сайт для продажи Дисконт-систем100 просмотров