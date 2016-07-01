vnvolkoff

Владимир vnvolkoff

 
52 годаРоссия/Иваново
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
yanmel
Яна 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Удалить PHP-скрипт, рассылающий вирус
Хороший исполнитель, быстро решил проблему и дал ряд рекомендаций. Рекомендую!
Все вопросы решаются оперативно! Рекомендую заказчика!
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