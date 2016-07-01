Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Владимир
vnvolkoff
vnvolkoff
52 года
Россия
/
Иваново
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Яна
yanmel
39 лет
Россия
14 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
31 отзыв
$15
10 баллов
8 лет назад
Удалить PHP-скрипт, рассылающий вирус
Хороший исполнитель, быстро решил проблему и дал ряд рекомендаций. Рекомендую!
Все вопросы решаются оперативно! Рекомендую заказчика!
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар