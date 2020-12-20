UI | UX | Web-design
Персональная разработка дизайн-макета: от лого до сайта 🔥
1. Учился на курсах FilSchool.
2. Стильный и продающий дизайн.
3. Индивидуальный подход.
4. Работаю удаленно. На связи 24/7.
5. Много положительных отзывов на Behance.
6. Цена ниже конкурентной.
Что я умею?
Разработка фирменного стиля, логотипа, этикеток, визиток.
Дизайн многостраничников и лендингов.
Дизайн веб-баннеров.
Создание сайтов с анимацией.
Копирайтинг, написание текстов.
Мои контакты:
Behance: https://www.behance.net/suhov_design
Dribbble: https://dribbble.com/suhov_design
WhatsApp/Telegram/Viber: +7-999-606-50-86
Skype: vo_moo
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