vo_moo

Владислав vo_moo

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
UI | UX | Web-design

Персональная разработка дизайн-макета: от лого до сайта 🔥

1. Учился на курсах FilSchool.

2. Стильный и продающий дизайн.

3. Индивидуальный подход.

4. Работаю удаленно. На связи 24/7.

5. Много положительных отзывов на Behance.

6. Цена ниже конкурентной.

Что я умею?

 Разработка фирменного стиля, логотипа, этикеток, визиток.

 Дизайн многостраничников и лендингов.

 Дизайн веб-баннеров.

 Создание сайтов с анимацией.

 Копирайтинг, написание текстов. 

Мои контакты:

Behance: https://www.behance.net/suhov_design

Dribbble: https://dribbble.com/suhov_design                                                                                                               

WhatsApp/Telegram/Viber: +7-999-606-50-86

Skype: vo_moo

 