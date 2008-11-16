Врач по образованию. Имею 4х летний опыт работы в качестве внештатного сотрудника международного отдела Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко. В течение 6 мес. проходил мед.стажировку в Германии.
Перевожу в паре немецкий=русский, в меньшей степени - английский-русский.
Рерайт&Копирайт. Особенно на мед. тематику.
Активность+отзывы на free-lance.ru
http://www.free-lance.ru/users/vodi4ka/info/
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
15 лет назад
Срочный и довольно сложный технический перевод по медицинской тематике с русского на немецкий выполнен качественно и очень оперативно. Приятный в общении человек, приятно сотрудничать. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое задание, доброжелательное общение, адекватная своевременная оплата. Большое спасибо! Буду рад еще раз совместно поработать! Удачи!
$5
10 баллов
15 лет назад
Ответственный и вменяемый. сделано вовремя. по качеству - нормальный русский текст, без кальки; все рекомендации учтены быстро, успешно и без напрягов. хороший партнер