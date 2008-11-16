vodi4ka

Иван Непомящий vodi4ka

 
NaN летРоссия/Воронеж
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Врач по образованию. Имею 4х летний опыт работы в качестве внештатного сотрудника международного отдела Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко. В течение 6 мес. проходил мед.стажировку в Германии.

Перевожу в паре немецкий=русский, в меньшей степени - английский-русский.

Рерайт&Копирайт. Особенно на мед. тематику.

Активность+отзывы на free-lance.ru

http://www.free-lance.ru/users/vodi4ka/info/

http://www.free-lance.ru/users/vodi4ka/opinions/

Отзывы заказчиков
Liubania
Любовь 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Непомящего Ивана
Срочный и довольно сложный технический перевод по медицинской тематике с русского на немецкий выполнен качественно и очень оперативно. Приятный в общении человек, приятно сотрудничать. Всем рекомендую!
Отличный заказчик! Четкое задание, доброжелательное общение, адекватная своевременная оплата. Большое спасибо! Буду рад еще раз совместно поработать! Удачи!
Ответный отзыв
annamrs
Анна 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
$5
10 баллов
15 лет назад
Срочно с немецкого на русский
Ответственный и вменяемый. сделано вовремя. по качеству - нормальный русский текст, без кальки; все рекомендации учтены быстро, успешно и без напрягов. хороший партнер