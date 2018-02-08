voivode

Андрей voivode

 
47 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
voivode
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Отправка данных с лендинга по АПИ
Хороший заказчик. Четкая задача, постоянно онлайн, моментальная оплата. Рекомендую.
Спасибо Денису, за работу. Четко, оперативно. Сделал всю работу без предоплаты :) Буду обращаться к нему снова.
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