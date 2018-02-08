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Всем доброго дня. Требуется копирайтер для на писания текстов для сайта на тему финансов и страхования. Если сработаемся работы будет много. Оплата за 1000 символов - 0,5$.
Копирайтингнет заявок
Закрыт
6 лет назад
Всем доброго дня. Требуется копирайтер для на писания текстов для сайта на тему финансов и страхования. Если сработаемся работы будет много. Оплата за 1000 символов - 0,5$.
Задача Нужно сделать отпарвку данных с лендинг-пейдж по API - Заявка на кредит в банк. Есть инструкция и видео к ней. Подробное задание в приложенном файле. При ...
Задача Нужно настроить отправку данных с лендинга по АПИ. См. приложенных файл. Есть инструкция и видео к ней. При этом обязательны pop-up окна: 1) Окно для ввода смс. 2) ...